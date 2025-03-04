Трампа будут номинировать на Нобелевскую премию мира – The Hill

Член Палаты представителей США республиканец Даррелл Исса заявил, что будет номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Источник: издание The Hill со ссылкой на пост конгрессмена в сети Х

Прямая речь Иссы: "Сегодня я выдвину Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает этого больше".

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Детали: Конгрессмен не уточнил, почему он номинирует президента, однако в дальнейшем заявлении пресс-секретарь Исси указал на мирные усилия Трампа на Ближнем Востоке.

Прямая речь заместителя руководителя аппарата Иссы и директора по коммуникациям Джонатана Уилкокса: "Конгрессмен Исса недавно возглавлял делегацию (конгресса – ред.) в четыре страны Ближнего Востока – он увидел из первых уст и от нескольких глав государств, что дух мира и отход от конфликта является реальным и многосторонним. С момента своего избрания и после принятия присяги президент Трамп вдохновлял и продвигал дело мира – и делал это так, как мы не слышали уже много лет".

Он добавил, что Трамп пропагандирует "стремление к миру без войны".

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Издание акцентирует, что это заявление прозвучало в то время, когда Трамп изменил политику США в отношении войны в Украине, усилив давление на украинского лидера Владимира Зеленского и одновременно разморозив отношения с главой РФ Владимиром Путиным.

Также The Hill напоминает, что в прошлом Трампа неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира, но он ни разу не получил заветную награду.