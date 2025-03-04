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Украинские бойцы отбили за сутки 21 штурм возле Покровска и 29 на Курщине – Генштаб

Степан ГафткоВторник, 4 марта 2025, 08:17
Украинские бойцы отбили за сутки 21 штурм возле Покровска и 29 на Курщине – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 101 боестолкновение, чаще всего россияне атаковали Покровское, Лиманское, Курское и Торецкое направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (3 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 56 авиационных ударов, сбросив 104 УАБ, применил 2638 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более 5100 обстрелов, из них 186 – из РСЗО".

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Детали: На Харьковском направлении украинские войска отбили 2 атаки противника в сторону Бочкового и Красного Первого.

На Купянском направлении за минувшие сутки оккупанты совершили 2 атаки. Силы обороны отбили штурмовые действия неподалеку Загрызово и Ивановки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Ивановки и Ямполовки.

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На Северском направлении российские войска 1 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении произошло 3 боестолкновения в районе Часового Яра, а также в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении армия РФ осуществила 13 атак в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении защитники Украины остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Александрополя, Лисовки, Луча, Даченского, Преображенки, Котлиного, Улаклов и Андреевки.

На Новопавловском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ, пытаясь прорваться в направлении Константинополя, Бурлацкого и Скудного.

На Гуляйпольском направлении захватчики попытались наступать в направлении Привольного.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника в направлении Степного и вблизи Нестерянки.

В операционной зоне на Курщине подразделения ВСУ за минувшие сутки отбили 29 атак россиян. Также враг нанес 13 авиационных ударов, использовав 17 управляемых бомб, и совершил 308 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых 17 – из РСЗО.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано признаков формирования наступательных группировок врага.

российско-украинская войнаГенштаб
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