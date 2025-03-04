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Вэнс: Лучшая гарантия безопасности для Украины – дать американцам экономическую выгоду  

Иванна Костина, Ирина БалачукВторник, 4 марта 2025, 09:51
Вэнс: Лучшая гарантия безопасности для Украины – дать американцам экономическую выгоду  
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Фото Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявляет, что лучший способ предотвращения нового российского вторжения – это дать американцам зарабатывать в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Вэнса Fox News

Прямая речь вице-президента США: "Если вы хотите получить реальные гарантии безопасности, если вы хотите действительно гарантировать, что Владимир Путин не вторгнется в Украину снова, лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины".

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Детали: По его словам, это гораздо лучшая гарантия безопасности, "чем 20 000 военнослужащих из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет".

Интервью вышло в эфир в тот же день, когда Белый дом объявил о приостановлении военной помощи Украине, и через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

"Какой на самом деле план? Вы не можете финансировать войну вечно. Американский народ не будет этого терпеть", – сказал Вэнс.

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Издание отмечает, что интервью было записано заранее, поэтому неясно, знал ли Вэнс о том, что США приостановят помощь до момента его выхода в эфир.

Предыстория:

СШАУкраинаПутин
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