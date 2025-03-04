Вэнс: Лучшая гарантия безопасности для Украины – дать американцам экономическую выгоду
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявляет, что лучший способ предотвращения нового российского вторжения – это дать американцам зарабатывать в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Вэнса Fox News
Прямая речь вице-президента США: "Если вы хотите получить реальные гарантии безопасности, если вы хотите действительно гарантировать, что Владимир Путин не вторгнется в Украину снова, лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины".
Детали: По его словам, это гораздо лучшая гарантия безопасности, "чем 20 000 военнослужащих из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет".
Интервью вышло в эфир в тот же день, когда Белый дом объявил о приостановлении военной помощи Украине, и через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
"Какой на самом деле план? Вы не можете финансировать войну вечно. Американский народ не будет этого терпеть", – сказал Вэнс.
Издание отмечает, что интервью было записано заранее, поэтому неясно, знал ли Вэнс о том, что США приостановят помощь до момента его выхода в эфир.
Предыстория:
- В США заявили о достигнутой новой договоренности о подписании соглашения о недрах между правительствами Украины и США.
- Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новости по соглашению, заявив, что сообщит об этом в обращении к Конгрессу во вторник вечером.