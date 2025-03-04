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Армия РФ продвинулась в Донецкой области и имеет успехи в Курской области – DeepState

Степан ГафткоВторник, 4 марта 2025, 10:59
Армия РФ продвинулась в Донецкой области и имеет успехи в Курской области – DeepState
Фото: карты DeepState

Россияне продвинулись в Донецкой области вблизи Бурлацкого, а также на территории Курской области РФ возле Лебедевки.

Источник: проект DeepState

Дословно: Враг продвинулся возле Бурлацкого и Лебедевки (на территории Курской области – ред.). Уточнена линия соприкосновения в Песчаном (возле Покровска – ред.).

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Детали: Как сообщили аналитики DeepState, по состоянию на утро 4 марта бои продолжались южнее Камышевки на Курщине.

Напомним:

  • В ночь на 3 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Харьковской, Донецкой областях и в Курской области России.
  • Накануне DeepState сообщили, что ситуация в Курской области России для украинских сил обороны продолжает обостряться. Российские войска сосредоточили усилия на огневом контроле логистических путей ВСУ. 

российско-украинская войнаоккупацияармия
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