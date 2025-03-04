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Фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС и поддержки Украины на 800 млрд евро

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 4 марта 2025, 11:08
Фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС и поддержки Украины на 800 млрд евро
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины. По ее словам, сейчас вопрос не в том, что безопасность Европы под угрозой и что нужно делать больше.

Источник: фон дер Ляенна на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Действительно мы уже знаем ответы на эти вопросы. Реальный вопрос для нас, готова ли Европа действовать решительно, как того требует ситуация. И готова ли Европа действовать быстро".

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Детали: Она повторила свое предыдущее заявление о необходимости перевооружения Европы для обеспечения собственных нужд и поддержки Украины.

Именно поэтому, по ее словам, она направила европейским лидера письмо перед саммитом ЕС с пятиступенчатым планом перевооружения Европы.

Первой частью плана является освобождение государственных средств для финансирования оборон на национальном уровне.

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"Государства-члены уже готовы больше вкладывать в оборону, если имеют фискальное пространство. Поэтому мы должны позволить им это. Поэтому мы предложим возможность обхода Пакта о росте и стабильности, что позволит государствам увеличить расходы на оборону без запуска процедуры чрезмерного дефицита", – пояснила президентка.

По ее словам, это позволит высвободить до 650 млрд евро в течение четырех лет.

Вторым элементом является новый инструмент, который обеспечит 150 миллиардов займов государствам-членам на оборонные инвестиции в системы ПВО, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроновые и антидроновые системы и совместные закупки оборудования.

"С этим оборудованием государства члены в большом масштабе смогут нарастить их поддержку Украины. Речь идет о немедленной поставке военного оборудования для Украины", – сказала фон дер Ляйен.

"Третий пункт это использование силы бюджета ЕС. В краткосрочной перспективе мы сможем направить средства в оборонные инвестиции", – сказала также она, анонсировав предложение, по которому государства-члены смогут использовать фонды сплоченности для увеличения расходов на оборону. Стоит отметить, что использование фондов сплоченности не требует единодушия, поэтому Венгрия или Словакия не могут заблокировать такие решения.

Два других пункта предусматривают мобилизацию частного капитала путем расширения инвестиционного рынка и через Европейский инвестиционный банк.

"ЕС готов принять ответственность. План перевооружения Европы может мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы для безопасной и устойчивой Европы", – подчеркнула президент ЕК.

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