Правительство Франции: Отмена военной помощи Украине от США отдаляет мир
Вторник, 4 марта 2025, 11:59
Во французском правительстве заявили, что решение США приостановить военную помощь Украине, включая отмену поставок оружия, делает мир "более отдаленным", поскольку это усилит агрессора – Россию.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV
Прямая речь младшего министра по делам Европы Бенджамена Аддада: "По сути, если мы хотим мира, решение о прекращении поставок оружия Украине, оно укрепляет мир или отталкивает его? Отталкивает, потому что это только укрепит руку агрессора на земле, то есть России".
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Детали: Но "давление надо оказывать" на последнюю (на Россию – ред.), а "не на Украину, как мы видим уже несколько недель", – заявил министр Аддад.
Предыстория:
- Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".
- Решение Трампа касается, в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.