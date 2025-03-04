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Правительство Франции: Отмена военной помощи Украине от США отдаляет мир

Иванна Костина, Степан ГафткоВторник, 4 марта 2025, 11:59
Правительство Франции: Отмена военной помощи Украине от США отдаляет мир
Фото с Facebook Benjamin Haddad

Во французском правительстве заявили, что решение США приостановить военную помощь Украине, включая отмену поставок оружия, делает мир "более отдаленным", поскольку это усилит агрессора – Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV

Прямая речь младшего министра по делам Европы Бенджамена Аддада: "По сути, если мы хотим мира, решение о прекращении поставок оружия Украине, оно укрепляет мир или отталкивает его? Отталкивает, потому что это только укрепит руку агрессора на земле, то есть России".

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Детали: Но "давление надо оказывать" на последнюю (на Россию – ред.), а "не на Украину, как мы видим уже несколько недель", – заявил министр Аддад.

Предыстория: 

Францияроссийско-украинская войнаСШАпомощь Украине
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