Правительство Франции: Отмена военной помощи Украине от США отдаляет мир

Во французском правительстве заявили, что решение США приостановить военную помощь Украине, включая отмену поставок оружия, делает мир "более отдаленным", поскольку это усилит агрессора – Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV

Прямая речь младшего министра по делам Европы Бенджамена Аддада: "По сути, если мы хотим мира, решение о прекращении поставок оружия Украине, оно укрепляет мир или отталкивает его? Отталкивает, потому что это только укрепит руку агрессора на земле, то есть России".

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Детали: Но "давление надо оказывать" на последнюю (на Россию – ред.), а "не на Украину, как мы видим уже несколько недель", – заявил министр Аддад.

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