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Австралия готова рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину

Анастасия ПроцВторник, 4 марта 2025, 12:00
Австралия готова рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину
Албаниз и Зеленский. июль 2022 года. фото: Twitter/ Anthony Albanese

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что страна открыта к возможным предложениям по участию в миротворческих операциях в Украине.

Источник: Албанезе на встрече с журналистами в Сиднее

Прямая речь: "Сейчас ведутся обсуждения относительно возможного миротворческого контингента. Мы открыты к рассмотрению любых будущих предложений, поскольку Австралия исторически играла важную роль в миротворческих миссиях, в частности в Африке, на Кипре и в других регионах. Мы стремимся к миру в Украине, но в то же время хотим предотвратить то, чтобы незаконные и аморальные действия России остались безнаказанными".

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Детали: Также премьер-министр отметил, что Австралия уже оказала Украине поддержку в размере 1,5 миллиарда австралийских долларов, из которых 1,3 миллиарда (808 миллионов долларов США) направлено на прямую военную помощь.

Отмечается, что его заявление прозвучало на фоне решения президента Дональда Трампа приостановить всю военную помощь США Украине в рамках давления на президента Владимира Зеленского после конфликта между двумя лидерами в Овальном кабинете.

Что предшествовало: 

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  • Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
  • В понедельник Трамп заявил, что еще не обсуждал остановку военной помощи для Украины, говорит, что все "будет зависеть от того, что будет дальше".
  • Администрация Трампа в последние недели прекратила финансирование покупки нового оружия в Украину и рассматривает возможность заморозить другой вид помощи – поставки оружия из американских запасов.
  • 4 марта Bloomberg со ссылкой на чиновника Пентагона, CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, усиливая давление на президента Украины Владимира Зеленского после спора в Белом доме.

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Напомним:

  • 1 марта премьер-министр Австралии Энтони Албанезе выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу. И отметил, что Зеленский продемонстрировал храбрость и лидерство, символическое для своего народа, перед лицом жестокого и незаконного вторжения России.
  • В знак поддержки Украины Австралия ввела 24 февраля крупнейший с 2022 года санкционный пакет против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией.

Австралияпомощь Украине
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