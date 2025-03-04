Агентство Reuters снова без разрешения вело стрим с Майдана Независимости – ОВА

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что 4 марта агентство Reuters без разрешения властей вело прямой эфир с Майдана Независимости в Киеве. Агентство уже вело стрим без соответствующего разрешения 18 февраля.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Сегодня издание Reuters снова начало трансляцию из центра Киева".

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Детали: Глава КОВА отметил, что запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. "Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили", - сообщил Ткчаенко.

Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что Reuters установило камеру на Майдане Независимости в Киеве и 18 февраля оттуда вело прямой эфир. Тогда стрим также прекратили благодаря вмешательству соответствующих правоохранительных органов.