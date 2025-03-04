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Температурные итоги зимы в Киеве: было на 2 градуса теплее климатической нормы

Валентина РоманенкоВторник, 4 марта 2025, 12:42
Температурные итоги зимы в Киеве: было на 2 градуса теплее климатической нормы
иллюстрация обсерватории им. Срезневского

За зимние месяцы в Киеве зарегистрировали 11 температурных рекордов, но нынешняя зима стала лишь десятой в рейтинге самых теплых в столице.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарную зиму составила -0,5°С, что выше климатической нормы на 2,0°С.

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Отмечается, что зима 2024-2025 гг. стала лишь десятой в рейтинге самых теплых зим в столице с 1881 года.

Зимние месяцы, кроме февраля, в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел январь – 5,3°С.

Всего за зиму в столице было зарегистрировано 11 температурных рекордов в сторону превышения предыдущих исторических значений. Все они отмечены в январе.

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Наиболее холодным днем зимы было 13 февраля, когда температура опустилась до -12,3 ºС, а самым теплым – 30 января, когда температура воздуха повысилась до +11,6 ºС.

Осадков этой календарной зимой выпало 89 мм, что составило 72% климатической нормы.

Киевпогода
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