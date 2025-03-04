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Туск: сильная Украина означает безопасную Польшу, кто против этого – способствуют триумфу Путина

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 4 марта 2025, 12:42
Туск: сильная Украина означает безопасную Польшу, кто против этого – способствуют триумфу Путина
Фото - Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что суверенная прозападная Украина означает более сильную и безопасную Польшу.

Источник: "Европейская правда", Туск в X (Twitter)

Детали: По словам Туска, те, кто ставит под сомнение суверенитет Украины, способствуют триумфу хозяина Кремля.

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"Суверенная, прозападная Украина, способная защитить себя от российской агрессии, означает более сильную и безопасную Польшу. В условиях политической неразберихи и растущего хаоса именно это имеет наибольшее значение. Тот, кто ставит под сомнение эту самоочевидную истину, способствует триумфу Путина. Ясно?" – написал Туск.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

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Между тем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который позволит мобилизовать 800 млрд евро на оборонные расходы.

Письмо с деталями плана было отправлено всем лидерам ЕС накануне саммита Евросоюза.

ПутинПольшароссийско-украинская войнаРосcия
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