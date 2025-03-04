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"Надо копать, надо смотреть": Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси

Анастасия ПроцВторник, 4 марта 2025, 13:09
Надо копать, надо смотреть: Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости активизировать геологоразведочные работы в стране, в частности по поиску редкоземельных металлов.

Источник: госагентство "Белта" со ссылкой на слова Лукашенко

Детали: 4 марта во время совещания, посвященного кадровым вопросам и стратегическим задачам правительства, Лукашенко заявил, что в белорусских отвалах могут содержаться редкоземельные минералы. Он назвал этот вопрос "актуальным" и поручил соответствующим структурам провести детальную разведку недр страны.

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Прямая речь: "Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо исследовать и другое: химию, нефть, газ и все полезные ископаемые. Я ставил соответствующую задачу перед министром".

Детали: Он также пожаловался, что геологоразведка в Беларуси развита на низком уровне, а поиск стратегически важных ресурсов остается без внимания специалистов.

"Редкоземельные металлы произносит только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы пока над этим не задумывались, их в земле много не бывает. Может, у нас их не меньше, чем у других?" – добавил Лукашенко, обращаясь к специалистам.

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Лукашенко отметил необходимость активной работы в этом направлении.

"Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды придется хорошо поработать вместе с вами. Это – будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", – подытожил самопровозглашенный президент.

ЛукашенкоБеларусь
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