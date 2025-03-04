Несмотря на позицию США, Южная Корея продолжит помогать Украине в восстановлении мира и отстройке
Несмотря на позицию США, Южная Корея продолжит помогать Украине в восстановлении мира и послевоенной отстройке
Южная Корея заявила, что продолжит помогать Украине в восстановлении мира и восстановлении после войны, вопреки прекращению военной помощи США после конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Источник: агентство Yonhap
Прямая речь представителя министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чжэ Вуна: "Мы внимательно следим за соответствующими событиями (за прекращением военной помощи США Украине – ред.). Мы будем продолжать наши усилия, чтобы поддержать быстрое восстановление мира в Украине и реконструкцию Украины".
Детали: Такое заявление спикер сделал во время брифинга, когда его попросили прокомментировать прекращение военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.
Предыстория:
- Зеленский досрочно покинул Белый дом 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- В ответ Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
- 4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, усиливая давление на президента Украины Владимира Зеленского после спора в Белом доме.
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