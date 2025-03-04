Несмотря на позицию США, Южная Корея продолжит помогать Украине в восстановлении мира и отстройке

Несмотря на позицию США, Южная Корея продолжит помогать Украине в восстановлении мира и послевоенной отстройке

Южная Корея заявила, что продолжит помогать Украине в восстановлении мира и восстановлении после войны, вопреки прекращению военной помощи США после конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Источник: агентство Yonhap

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Прямая речь представителя министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чжэ Вуна: "Мы внимательно следим за соответствующими событиями (за прекращением военной помощи США Украине – ред.). Мы будем продолжать наши усилия, чтобы поддержать быстрое восстановление мира в Украине и реконструкцию Украины".

Детали: Такое заявление спикер сделал во время брифинга, когда его попросили прокомментировать прекращение военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

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