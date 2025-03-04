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WSJ узнало, как у Трампа принимали решение остановить помощь Украине

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 4 марта 2025, 13:32
WSJ узнало, как у Трампа принимали решение остановить помощь Украине
Getty Images

Решение Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго.

Источник: "Европейская правда", The Wall Street Journal

Детали: Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, комментировавший на условиях анонимности, заявил, что решение президента США приостановить помощь Украине поддержали все его топ-советники по нацбезопасности после нескольких встреч по этому вопросу.

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Трамп якобы решил идти на этот шаг, разозлившись на слова Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго, поскольку почувствовал потребность продемонстрировать, что серьезно настроен посадить Украину за стол переговоров.

"Украинцы не восприняли наши намерения серьезно. Нам пришлось продемонстрировать это", – отметил анонимный собеседник.

Чиновник добавил, что Трамп еще будет решать, что считать со стороны Украины свидетельством готовности к мирным переговорам, и добавил, что пока непонятно, будет ли подписание так называемого соглашения о недрах между Украиной и США достаточным условием для возобновления поставок оружия.

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3 февраля в США заявили о достигнутой новой договоренности о подписании соглашения о недрах между правительствами Украины и США.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

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