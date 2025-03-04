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С начала суток на фронте 59 боестолкновений, больше всего на Курщине и Покровском направлении

Анастасия ПроцВторник, 4 марта 2025, 16:39
С начала суток на фронте 59 боестолкновений, больше всего на Курщине и Покровском направлении
Иллюстративное фото: Getty Images

На фронте с начала суток произошло 59 боевых столкновений. Больше всего атак российских войск зафиксировано на Покровском направлении, где произошло 12 атак, и в Курской области, где российские войска совершили 14 штурмов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Курской области украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Также противник нанес восемь авиационных ударов, сбросив при этом 13 КАБ, совершил 183 артиллерийских обстрела. В настоящее время бои продолжаются в девяти локациях".

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Детали: На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении захватническая армия три раза атаковала вблизи Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Ямполовка и Диброва, до сих пор идут бои в двух локациях.

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На Торецком направлении противник атаковал в районах Торецка и Дачного, совершил семь попыток улучшить свое положение, три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 12 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Сергеевка, Андреевка, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили все атаки. Враг нанес авиационный удар в районе Орехового.

На Новопавловском направлении вражеские подразделения четыре раза атаковали позиции украинских войск вблизи Константинополя, одна атака продолжается до сих пор. Подверглись ударам управляемыми авиабомбами Январское, Новопавловка, Алексеевка и Ивановка.

Также враг один раз атаковал позиции Сил обороны в районе Привольного на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Камышевахе, Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении состоялось шесть боестолкновений, враг пытается продвинуться в направлении Нестерянки и Каменского, три боестолкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении враг проводил одну безуспешную атаку, под авиаударом оказалось Львов.

На Северском и Краматорском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, осуществляет обстрелы позиций Сил обороны и населенных пунктов, привлекает ударные БпЛА, проводит разведку.

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ГенштабКурская область
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