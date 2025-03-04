С начала суток на фронте 59 боестолкновений, больше всего на Курщине и Покровском направлении
На фронте с начала суток произошло 59 боевых столкновений. Больше всего атак российских войск зафиксировано на Покровском направлении, где произошло 12 атак, и в Курской области, где российские войска совершили 14 штурмов.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В Курской области украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Также противник нанес восемь авиационных ударов, сбросив при этом 13 КАБ, совершил 183 артиллерийских обстрела. В настоящее время бои продолжаются в девяти локациях".
Детали: На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор.
На Купянском направлении захватническая армия три раза атаковала вблизи Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Ямполовка и Диброва, до сих пор идут бои в двух локациях.
На Торецком направлении противник атаковал в районах Торецка и Дачного, совершил семь попыток улучшить свое положение, три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 12 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Сергеевка, Андреевка, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили все атаки. Враг нанес авиационный удар в районе Орехового.
На Новопавловском направлении вражеские подразделения четыре раза атаковали позиции украинских войск вблизи Константинополя, одна атака продолжается до сих пор. Подверглись ударам управляемыми авиабомбами Январское, Новопавловка, Алексеевка и Ивановка.
Также враг один раз атаковал позиции Сил обороны в районе Привольного на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Камышевахе, Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении состоялось шесть боестолкновений, враг пытается продвинуться в направлении Нестерянки и Каменского, три боестолкновения еще продолжаются.
На Приднепровском направлении враг проводил одну безуспешную атаку, под авиаударом оказалось Львов.
На Северском и Краматорском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, осуществляет обстрелы позиций Сил обороны и населенных пунктов, привлекает ударные БпЛА, проводит разведку.
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