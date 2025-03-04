Трамп угрожает прекратить финансирование учебных заведений из-за "незаконных протестов"

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить федеральное финансирование любого колледжа, школы или университета, которые позволяют "незаконные протесты".

Источник: Трамп в Truth Social

Прямая речь: "Любое федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, который позволяет незаконные протесты.

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Детали: Трамп заявил, что "агитаторы будут заключены в тюрьму или депортированы в страну их происхождения". Американских студентов, в зависимости от тяжести правонарушения, ожидает или отчисление из учебного заведения, или арест.

"Без масок! Спасибо за внимание к этому вопросу", - подытожил Трамп.