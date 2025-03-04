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Трамп представит в Конгрессе "мирный план" для Украины – СМИ

Валентина РоманенкоВторник, 4 марта 2025, 17:27
Трамп представит в Конгрессе мирный план для Украины – СМИ
Трамп. фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп выступит на совместном заседании Конгресса, произнесет речь на тему "Обновление американской мечты", в которой обозначит свои планы для нации и дальнейшие действия во внешней политике.

Источник: Fox News

Детали: Относительно внешней политики, ожидается, что президент обозначит свои планы "по восстановлению мира во всем мире". Представитель Белого дома сообщил Fox News Digital, что Трамп изложит свои планы по прекращению войны в Украине.

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Он также сосредоточится на работе своей администрации, направленной на освобождение всех заложников из сектора Газа.

Выступление планируется во вторник вечером в 21 час по местному времени (4 часа утра среды по киевскому) в Капитолии.

Представители Демократической партии США рассматривают варианты препятствования выступлению президента Дональда Трампа в Конгрессе.

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Что предшествовало: В заметке в своей соцсети Truth Social от 3 марта Трамп заявил, что его речь "будет великой".

Трамп также распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что Киев "демонстрирует добрую волю к миру".

Трампвойнапомощь Украине
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