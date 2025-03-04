Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Премьер Франции призвал Европу помогать Украине вместо США

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 4 марта 2025, 17:29
Премьер Франции призвал Европу помогать Украине вместо США
фото: Getty Images

Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что европейские страны должны заместить американскую помощь Украине.

Источник: Байру во время выступления перед французскими депутатами во вторник, его цитирует Le Monde и "Европейская правда"

Детали: Байру отметил, что Франция и Европа должны "объединить все возможные средства, чтобы заменить, насколько это возможно" американскую военную помощь Украине, которую приостановила администрация Трампа.

Реклама:

Поставки американской помощи "подходят к концу, поскольку целые поезда, которые были загружены для Украины, были остановлены и не смогли доехать до места назначения", заявил глава правительства Франции.

Он отметил, что Украине нужны боеприпасы, "определенное количество разведывательных систем" и доступ к "сетям и связи".

"Это заставит нас переосмыслить нашу модель, наши приоритеты и по-другому посмотреть на мир, который мы думали, что знаем, и который, как мы теперь обнаружили, является более опасным, чем мы себе представляли, и происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками", – заявил Байру.

РЕКЛАМА:

Напомним, по данным СМИ, решение Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго.

Между тем телеканал CNN утверждает, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведданные после решения Дональда Трампа остановить военную помощь Киеву.

ФранцияЕССШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСпасатели показали последствия массированного удара РФ по Одесской области
видеоПилоты F-16 поблагодарили американский народ за поддержку Украины
Журналист, который спрашивал у Зеленского о костюме в Белом доме, жалуется на угрозы
Reuters: Украина и США готовятся подписать "соглашение об ископаемых" во вторник
Вэнс рассказал, собираются ли США давить на РФ, так же как на Украину
Трюдо заявил, что Трамп хочет разрушить экономику Канады для ее легкой аннексии
Все новости...
Франция
Правительство Франции: Отмена военной помощи Украине от США отдаляет мир
МИД Франции: Макрон предложил "частичное перемирие" как шаг к переговорам с Россией
Британия и Франция с Украиной подготовят "план прекращения огня" и покажут США
Последние новости
05:12
Трамп заявил об "исторических шагах" по добыче редкоземельных ископаемых в США
04:50
Во время речи Трампа конгрессмены-демократы протестовали и демонстрировали поддержку Украины
04:26
В речи к Конгрессу Трамп сравнит расходы США и Европы на войну в Украине
03:46
Лукашенко пригласил Зеленского, Трапа и Путина на переговоры в Минск
02:56
Соглашение о недрах: у Трампа хотят "вернуть переговоры в нужное русло" – CNN
01:58
фотоСпасатели показали последствия массированного удара РФ по Одесской области
01:44
Защитники отвергли врага возле двух населенных пунктов на Харьковщине и Донетчине – DeepState
01:18
Министр финансов США: Подписание соглашения об украинских ископаемых "не планируется" – СМИ
00:24
Писториус заявил об историческом дне для Бундесвера и Германии
00:08
видеоПилоты F-16 поблагодарили американский народ за поддержку Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: