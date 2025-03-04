Премьер Франции призвал Европу помогать Украине вместо США

Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что европейские страны должны заместить американскую помощь Украине.

Источник: Байру во время выступления перед французскими депутатами во вторник, его цитирует Le Monde и "Европейская правда"

Детали: Байру отметил, что Франция и Европа должны "объединить все возможные средства, чтобы заменить, насколько это возможно" американскую военную помощь Украине, которую приостановила администрация Трампа.

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Поставки американской помощи "подходят к концу, поскольку целые поезда, которые были загружены для Украины, были остановлены и не смогли доехать до места назначения", заявил глава правительства Франции.

Он отметил, что Украине нужны боеприпасы, "определенное количество разведывательных систем" и доступ к "сетям и связи".

"Это заставит нас переосмыслить нашу модель, наши приоритеты и по-другому посмотреть на мир, который мы думали, что знаем, и который, как мы теперь обнаружили, является более опасным, чем мы себе представляли, и происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками", – заявил Байру.

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Напомним, по данным СМИ, решение Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго.

Между тем телеканал CNN утверждает, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведданные после решения Дональда Трампа остановить военную помощь Киеву.