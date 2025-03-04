ВСУ поразили командный пункт оккупантов в Донецкой области и уничтожили военный объект на Курщине

Воздушные силы нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ и по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады РФ в Курской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: По данным Генштаба, он дислоцировался в населенном пункте Манжиков Кут (до 2016 года - Калинина) на территории временно оккупированной Донецкой области.

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Сообщается, что в результате поражения нарушена система управления оккупационных войск, что существенно усложнило координацию действий воинских частей (подразделений) воздушно-десантной дивизии.

Кроме того Генштаб сообщил, что Воздушные силы уничтожили военный объект врага в Курской области. Так 3 марта они нанесли очередной успешный удар по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады россиян в районе населенного пункта Троицкое Курской области РФ.

По результатам атаки уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины. Эта локация использовалась для планирования и проведения атак, в частности запуска FPV-дронов по украинским позициям.

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Дословно: "Силы обороны Украины продолжают лишать врага возможности эффективно действовать на поле боя, методично разрушая его командные и логистические структуры.

Эта операция – еще один шаг к уничтожению военного потенциала агрессора и освобождению украинской земли. Вооруженные силы Украины не остановятся, пока оккупационная армия не потеряет способность вести войну".