У Трампа выдвинули требования Украине для возобновления помощи США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна "сесть за стол переговоров", чтобы поставки американской помощи возобновились.

Источник: его заявление приводит CNN, сообщает "Европейская правда"

Детали: Вэнс также добавил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен соглашению по редким полезным ископаемым.

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"Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы считаем, что украинские войска сражаются очень храбро, но мы находимся на той стадии, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно", – отметил вице-президент.

Именно поэтому, по его словам, "важно, чтобы все сели за стол переговоров".

"И президент пытается послать очень четкий сигнал: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом о соглашении по минералам", – подчеркнул Вэнс.

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Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что сделка по редким минералам все еще возможна, Вэнс сказал: "Безусловно, да".

"И я думаю, что президент все еще привержен сделке по минералам. Я думаю, мы услышали несколько положительных моментов, но пока, конечно, не подписали соглашение с нашими друзьями в Украине", – отметил он.

Вэнс также обвинил украинцев в нежелании "вести переговоры в духе доброй воли" и заявил, что к США не было справедливого отношения, когда речь шла о помощи Украине.

"Это действительно смешно и, честно говоря, оскорбительно для американского народа, что европейцы получают лучшие условия, чем американцы", – сказал он.

Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

По данным WSJ, Трамп решил заморозить помощь после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Решение якобы поддержали все его топрадники.