Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

У Трампа выдвинули требования Украине для возобновления помощи США

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 4 марта 2025, 18:40
У Трампа выдвинули требования Украине для возобновления помощи США
фото: Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна "сесть за стол переговоров", чтобы поставки американской помощи возобновились.

Источник: его заявление приводит CNN, сообщает "Европейская правда"

Детали: Вэнс также добавил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен соглашению по редким полезным ископаемым.

Реклама:

"Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы считаем, что украинские войска сражаются очень храбро, но мы находимся на той стадии, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно", – отметил вице-президент.

Именно поэтому, по его словам, "важно, чтобы все сели за стол переговоров".

"И президент пытается послать очень четкий сигнал: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом о соглашении по минералам", – подчеркнул Вэнс.

РЕКЛАМА:

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что сделка по редким минералам все еще возможна, Вэнс сказал: "Безусловно, да".

"И я думаю, что президент все еще привержен сделке по минералам. Я думаю, мы услышали несколько положительных моментов, но пока, конечно, не подписали соглашение с нашими друзьями в Украине", – отметил он.

Вэнс также обвинил украинцев в нежелании "вести переговоры в духе доброй воли" и заявил, что к США не было справедливого отношения, когда речь шла о помощи Украине.

"Это действительно смешно и, честно говоря, оскорбительно для американского народа, что европейцы получают лучшие условия, чем американцы", – сказал он.

Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

По данным WSJ, Трамп решил заморозить помощь после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Решение якобы поддержали все его топрадники.

ТрампУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСпасатели показали последствия массированного удара РФ по Одесской области
видеоПилоты F-16 поблагодарили американский народ за поддержку Украины
Журналист, который спрашивал у Зеленского о костюме в Белом доме, жалуется на угрозы
Reuters: Украина и США готовятся подписать "соглашение об ископаемых" во вторник
Вэнс рассказал, собираются ли США давить на РФ, так же как на Украину
Трюдо заявил, что Трамп хочет разрушить экономику Канады для ее легкой аннексии
Все новости...
Трамп
СМИ: Демократы рассматривают варианты протеста во время выступления Трампа перед Конгрессом
Зеленский: Готовы работать под "сильным лидерством" Трампа для мира
Вадим Пристайко: Думаю, что и делегация Украины, и делегация США были бы рады, чтобы этой встречи не было
Последние новости
02:56
Соглашение о недрах: у Трампа хотят "вернуть переговоры в нужное русло" – CNN
01:58
фотоСпасатели показали последствия массированного удара РФ по Одесской области
01:44
Защитники отвергли врага возле двух населенных пунктов на Харьковщине и Донетчине – DeepState
01:18
Министр финансов США: Подписание соглашения об украинских ископаемых "не планируется" – СМИ
00:24
Писториус заявил об историческом дне для Бундесвера и Германии
00:08
видеоПилоты F-16 поблагодарили американский народ за поддержку Украины
00:04
дополнено от 23:13Российские войска нанесли массированный удар по Одесской области: погиб мужчина
23:44
В Киевской области из-за атаки РФ поврежден жилой дом и предприятие
23:37
Армия РФ запустила беспилотник по предприятию в Харькове: есть повреждения
23:33
В Нидерландах случайно нашли картину Брейгеля, похищенную 50 лет назад
Все новости...
Реклама:
Реклама: