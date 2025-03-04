Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Спикер Джонсон об остановке американской помощи Украине: Это временная пауза

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 4 марта 2025, 19:06
Спикер Джонсон об остановке американской помощи Украине: Это временная пауза
фото: Getty Images

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что прекращение военной помощи Соединенных Штатов Украине - временное и связано с событиями в Белом доме 28 февраля.

Источник: Джонсон на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Это временная пауза", – сказал Джонсон, отвечая на вопрос об остановке поддержки Украины администрацией США.

Реклама:

Он заявил, что президент Владимир Зеленский должен "исправить то, что произошло на прошлой неделе, шокирующие события в Овальном кабинете".

"И если он это сделает, то, я думаю, это будет выигрышный сценарий для всех вовлеченных сторон. Я думаю, это лучшая сделка, которая только может быть предложена, она может поддержать украинский народ, поэтому я призываю его (Зеленского) сделать это", – заявил Джонсон, говоря о соглашении об ископаемых.

Он добавил, что его радует тот факт, что "президент Зеленский дал понять, что он все-таки хочет заключить это соглашение".

РЕКЛАМА:

Напомним, 4 февраля американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Президент Владимир Зеленский после многочисленных сигналов из США, что президент Украины должен извиниться за спор в Белом доме, заявил, что ему "жаль, что так произошло".

СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСпасатели показали последствия массированного удара РФ по Одесской области
видеоПилоты F-16 поблагодарили американский народ за поддержку Украины
Журналист, который спрашивал у Зеленского о костюме в Белом доме, жалуется на угрозы
Reuters: Украина и США готовятся подписать "соглашение об ископаемых" во вторник
Вэнс рассказал, собираются ли США давить на РФ, так же как на Украину
Трюдо заявил, что Трамп хочет разрушить экономику Канады для ее легкой аннексии
Все новости...
США
СМИ: Демократы рассматривают варианты протеста во время выступления Трампа перед Конгрессом
Премьер Франции призвал Европу помогать Украине вместо США
Вадим Пристайко: Думаю, что и делегация Украины, и делегация США были бы рады, чтобы этой встречи не было
Последние новости
02:56
Соглашение о недрах: у Трампа хотят "вернуть переговоры в нужное русло" – CNN
01:58
фотоСпасатели показали последствия массированного удара РФ по Одесской области
01:44
Защитники отвергли врага возле двух населенных пунктов на Харьковщине и Донетчине – DeepState
01:18
Министр финансов США: Подписание соглашения об украинских ископаемых "не планируется" – СМИ
00:24
Писториус заявил об историческом дне для Бундесвера и Германии
00:08
видеоПилоты F-16 поблагодарили американский народ за поддержку Украины
00:04
дополнено от 23:13Российские войска нанесли массированный удар по Одесской области: погиб мужчина
23:44
В Киевской области из-за атаки РФ поврежден жилой дом и предприятие
23:37
Армия РФ запустила беспилотник по предприятию в Харькове: есть повреждения
23:33
В Нидерландах случайно нашли картину Брейгеля, похищенную 50 лет назад
Все новости...
Реклама:
Реклама: