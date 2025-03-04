Спикер Джонсон об остановке американской помощи Украине: Это временная пауза

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что прекращение военной помощи Соединенных Штатов Украине - временное и связано с событиями в Белом доме 28 февраля.

Источник: Джонсон на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Это временная пауза", – сказал Джонсон, отвечая на вопрос об остановке поддержки Украины администрацией США.

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Он заявил, что президент Владимир Зеленский должен "исправить то, что произошло на прошлой неделе, шокирующие события в Овальном кабинете".

"И если он это сделает, то, я думаю, это будет выигрышный сценарий для всех вовлеченных сторон. Я думаю, это лучшая сделка, которая только может быть предложена, она может поддержать украинский народ, поэтому я призываю его (Зеленского) сделать это", – заявил Джонсон, говоря о соглашении об ископаемых.

Он добавил, что его радует тот факт, что "президент Зеленский дал понять, что он все-таки хочет заключить это соглашение".

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Напомним, 4 февраля американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Президент Владимир Зеленский после многочисленных сигналов из США, что президент Украины должен извиниться за спор в Белом доме, заявил, что ему "жаль, что так произошло".