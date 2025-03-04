Трюдо заявил, что Трамп хочет разрушить экономику Канады для ее легкой аннексии

Премьер Канады Джастин Трюдо считает, что пошлины президента США Дональда Трампа направлены на крах экономики страны, чтобы потом было легче ее аннексировать.

Источник: Трюдо на пресс-конференции по пошлинам на американские товары, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трюдо, в частности, опроверг утверждение Трампа о том, что в Канаде не функционирует ни один американский банк, отметив, что на территории страны действуют 16 банков США с активами на сумму около 113 миллиардов долларов.

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"Это пример того, что он (Трамп – Ред.) не может понять, чего он хочет", – сказал премьер Канады.

Он также добавил, что оправдание этих тарифов кризисом с фентанилом "является полностью фальшивым, полностью необоснованным, полностью ложным".

"Мы должны вернуться к тому, что он (Трамп – Ред.) неоднократно говорил, что он хочет увидеть полный крах канадской экономики, потому что так будет легче аннексировать нас", – подчеркнул Трюдо.

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В то же время он добавил, что "этого никогда не произойдет" и Канада "никогда не станет 51-м штатом".

При этом Трюдо признал, что действия Трампа могут нанести ущерб канадской экономике.

"Но он быстро узнает, как и американские семьи узнают, что это навредит людям по обе стороны границы. Американцы потеряют работу, они будут платить больше за продукты, за газ, за автомобили, за дома, потому что мы всегда добивались лучших результатов, когда работали вместе", – резюмировал глава правительства Канады.

Напомним, Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил действующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%.

В ответ Трюдо объявил о введении 25-процентных тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.

Также недавно Трамп в очередной раз предложил Канаде стать "51-м штатом" и назвал премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором".

О том, как благодаря Трампу меняется внутриполитическая ситуация в Канаде, читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского "Канада не продается": как угрозы Трампа повлияли на ближайшего союзника США.