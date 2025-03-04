Зеленский о решении Еврокомиссии по защите: Для нас это прежде всего дополнительная ПВО

Президент Владимир Зеленский в обращении 4 марта сообщил, что есть важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту. Для Украины это означает дополнительную ПВО и ракеты.

Источник: обращение Зеленского 4 марта

Прямая речь: "Есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы. Для нас это прежде всего дополнительная ПВО – дополнительные системы, дополнительные ракеты, дополнительная возможность защищать наши города и села, наши позиции. И все это создает хорошую дополнительную основу для работы ради окончания войны".

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Детали: Также президент сообщил, что поручил министру обороны Украины, руководителям разведок и дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию об остановке помощи от Америки. По его словам у Украины уже были прецедент остановки помощи.

Прямая речь: "Была остановка гуманитарной помощи, энергетической. Также была уже и остановка военной помощи – в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы - и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша устойчивость выше. Мы имеем средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны".

Детали: Также Зеленский сообщил, что россияне не изменили своих позиций и требований по Украине: они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции.