Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Зеленский о решении Еврокомиссии по защите: Для нас это прежде всего дополнительная ПВО

Татьяна ОлейникВторник, 4 марта 2025, 20:18
Зеленский о решении Еврокомиссии по защите: Для нас это прежде всего дополнительная ПВО
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский в обращении 4 марта сообщил, что есть важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту. Для Украины это означает дополнительную ПВО и ракеты.

Источник: обращение Зеленского 4 марта

Прямая речь: "Есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы. Для нас это прежде всего дополнительная ПВО – дополнительные системы, дополнительные ракеты, дополнительная возможность защищать наши города и села, наши позиции. И все это создает хорошую дополнительную основу для работы ради окончания войны".

Реклама:

Детали: Также президент сообщил, что поручил министру обороны Украины, руководителям разведок и дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию об остановке помощи от Америки. По его словам у Украины уже были прецедент остановки помощи.

Прямая речь: "Была остановка гуманитарной помощи, энергетической. Также была уже и остановка военной помощи – в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы - и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша устойчивость выше. Мы имеем средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны".

Детали: Также Зеленский сообщил, что россияне не изменили своих позиций и требований по Украине: они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции.

ЗеленскийЕСпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Киев пришла метеорологическая весна, зима была самой короткой
ФотоБольшинство американцев не верят, что Украина виновата в развязывании войны против РФ – опрос
СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского протянуть "оливковую ветвь" Трампу
Компании из США приобрели ключевые порты вокруг Панамского канала
видеоТрамп в Конгрессе: Так или иначе мы получим Гренландию 
Трамп: Я получил письмо от Зеленского о готовности Украины к переговорам
Все новости...
Зеленский
Зеленский поручил руководителям получить от США информацию относительно военной помощи
Премьер Британии рассказал Зеленскому, о чем говорил с Трампом, тот поблагодарил за советы
Зеленский: Готовы работать под "сильным лидерством" Трампа для мира
Последние новости
12:58
В Украине потеплеет до +17°
12:46
фото, видео Россияне уничтожили отделение Новой почты под Одессой 
12:43
Главы МИД стран НАТО проведут встречу впервые после смены власти в США
12:39
Минэкономики объяснило задержки выплат по "Нацкешбеку"
12:35
В Киев пришла метеорологическая весна, зима была самой короткой
12:34
Экс-начальник одесского ТЦК предстанет перед судом по делу об отмывании 140 млн
12:26
ФотоБольшинство американцев не верят, что Украина виновата в развязывании войны против РФ – опрос
12:19
Google представила новые функции для смартфонов с Android
11:58
КолонкаНобелевские лауреаты призывают передать подсанкционные российские активы на восстановление Украины
11:54
"Квартал 95" получил антипремию "Сексист года" за сценку о ровенском начальнике ТЦК
Все новости...
Реклама:
Реклама: