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Зеленский поручил руководителям получить от США информацию относительно военной помощи

Татьяна ОлейникВторник, 4 марта 2025, 20:37
Зеленский поручил руководителям получить от США информацию относительно военной помощи
Владимир ЗЕленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил представителям украинской власти связаться с американскими коллегами и получить официальную информацию о приостановлении военной помощи от США.

Источник: обращение Зеленского 4 марта

Прямая речь: "Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны".

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Детали: По его словам, приостановка военной помощи уже была в конце января. Но президент заверил, что тогда "все удалось быстро восстановить". Зеленский отметил, что украинские службы успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации с помощью партнеров.

Прямая речь: "Была остановка гуманитарной помощи, энергетической. Также была уже и остановка военной помощи – в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша устойчивость выше. Мы имеем средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны".

ЗеленскийСШАпомощь Украине
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