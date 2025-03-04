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Будущая коалиция Германии согласовала многомиллиардные расходы на оборону

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 4 марта 2025, 21:43
Будущая коалиция Германии согласовала многомиллиардные расходы на оборону
фото: Getty Images

В Германии политические силы, которые ведут переговоры о формировании правительства во главе с Фридрихом Мерцом, договорились выделить многомиллиардный пакет финансирования на оборону и инфраструктуру.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild

Детали: Выступая во вторник на пресс-конференции, Мерц заявил, что партии осознают, что Европа и Германия должны приложить очень большие усилия для укрепления обороноспособности.

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В связи с этим партии договорились, что все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений.

Кроме того, должен быть создан специальный инфраструктурный фонд общим объемом 500 миллиардов в течение 10 лет, из которого также получат выгоду федеральные земли.

Также планируется реформа долгового тормоза, которую планируют провести с помощью большинства еще существующего Бундестага, до созыва нового состава парламента. Для этого должна быть изменена немецкая конституция.

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На следующей неделе парламентские группы ХДС/ХСС и СДПГ подадут представление о внесении изменений в Основной закон.

Накануне СМИ сообщали, что блок ХДС/ХСС и СДПГ обсуждают документ, который предлагает взять почти триллион евро долга для финансирования обороны и инфраструктуры.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "АдГ" получила лучший результат в истории.

Подробно о немецких выборах – в статье Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.

Германия
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