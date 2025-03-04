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Журналист, который спрашивал у Зеленского о костюме в Белом доме, жалуется на угрозы

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникВторник, 4 марта 2025, 22:40
Журналист, который спрашивал у Зеленского о костюме в Белом доме, жалуется на угрозы
Брайан Гленн. скриншот ввс

Брайан Гленн, журналист ультраправой сети Real America's Voice, который спрашивал у Владимира Зеленского в Белом доме, почему он не носит костюм, пожаловался на угрозы.

Источник: журналист рассказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Тысячи, десятки тысяч комментариев в социальных сетях, угрозы смертью, телефонные звонки – я не знаю, где они взяли мой номер", – сказал Гленн.

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Он допустил, что люди, очевидно, не поняли его намерения проверить, понимает ли Владимир Зеленский "уровень уважения", который должен быть у людей, входящих в Овальный кабинет.

"Многие скажут, а почему Илон Маск не носит костюм? Почему он в кепке? Почему он приводит ребенка в Овальный кабинет? Ну, Маск отвечает за экономию миллиардов долларов налогоплательщиков... Зеленскому дали, говорят, около 300 млрд наличными и военным оборудованием. Поэтому я считаю, это стоит того, чтобы он проявил немного уважения", – сказал Гленн.

Гленн является открытым активистом MAGA, движения сторонников Дональда Трампа. Он также встречается с известной конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая жестко критиковала поддержку Украины.

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СМИ сообщали, что одним из факторов, который разозлил Дональда Трампа на его встрече с Владимиром Зеленским, стало то, что президент Украины прибыл на встречу не в костюме.

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ЗеленскийСША
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