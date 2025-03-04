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Российские войска нанесли массированный удар по Одесской области: есть повреждения инфраструктуры

Татьяна ОлейникВторник, 4 марта 2025, 23:13

Вечером 4 марта российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре Одессы: часть города осталась без света воды и тепла. Также баллистикой атаковали Белгород-Днестровский район.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов

Прямая речь: "Враг снова нанес удар по критической инфраструктуре. Часть Одессы снова остались без света, воды и тепла.

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Работают все соответствующие службы".

Дополнено: Глава ОВА впоследствии уточнил, что обломки сбитых вражеских дронов повредили частные дома в пригороде Одессы. Есть возгорания. Пожары ликвидируют подразделения ГСЧС.

Также, во время воздушной тревоги, Россия атаковала Белгород-Днестровский район баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. Никто не пострадал.

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Что предшествовало:

Вечером 3 марта российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате этого не работали котельные, были повреждены частные дома и бизнес-центр, есть пострадавшие.

Одессавойна
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