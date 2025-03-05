Защитники отвергли врага возле двух населенных пунктов на Харьковщине и Донетчине – DeepState

По данным аналитиков проекта DeepState, украинские защитники отвергли врага у Западного на Купянском направлении на Харьковщине и Успеновки на Покровском направлении Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны отвергли врага у Западного и Успеновки".

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Что предшествовало: Генштаб ВСУ во вторник вечером сообщал, что на Купянском направлении противник проводил три штурма позиций украинских защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

Также за минувшие сутки на Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать украинскую оборону недалеко от населенных пунктов Луч, Лисовка, Сергеевка, Улакли, Андреевка, Алексеевка.