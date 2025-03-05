Соглашение о недрах: у Трампа хотят "вернуть переговоры в нужное русло" – CNN

По данным издания CNN, высокопоставленные чиновники президента США Дональда Трампа провели негласные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после пятничной перепалки в Овальном кабинете, чтобы "вернуть переговоры в нужное русло".

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что представители Трампа отметили важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером (в среду, 5 марта, по Киеву).

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CNN добавляет, что среди тех, кто связался с Зеленским, был посол Трампа в Украине Кит Келлог.

По состоянию на вечер вторника (по местному времени – ред.) один из чиновников Белого дома сообщил CNN, что соглашение с Украиной по редким полезным ископаемым еще не подписано.

Министр финансов США Скотт Бессент, который принимает непосредственное участие в обсуждении соглашения, сообщил, что пока не планируется его подписания до речи Трампа, которая запланирована примерно на 21:00 по восточному времени (в 4 утра по Киеву – ред.).

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Однако представитель Белого дома утверждает, что администрация Трампа уверена, что переговоры по восстановлению соглашения о добыче полезных ископаемых "движутся в правильном направлении".

По словам чиновника, Трамп, который планирует во время своей речи затронуть тему войн за рубежом, включая войну между Украиной и Россией, стремится объявить о соглашении по украинским полезным ископаемым.

Что предшествовало: Во вторник Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение, и отметил, что ему "обидно" из-за встречи в Овальном кабинете.

Как отмечает агентство Reuters, непонятно, изменилось ли соглашение по сравнению с той версией, которую должны были подписать в пятницу.

В понедельник Трамп дал понять, что его администрация остается открытой для подписания соглашения.