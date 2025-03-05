Лукашенко пригласил Зеленского, Трампа и Путина на переговоры в Минск
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать переговоры президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина.
Источник: Лукашенко в интервью американскому блоггеру Марио Науфалу, цитирует белорусское госагентство "Белта"
Прямая речь Лукашенко: "Не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества.
Поэтому надо договариваться.
Хотите – приезжайте.
Вот, рядом – 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся.
Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться".
Детали: Вместе с тем, Лукашенко заявил, что не хотел бы выполнять роль посредника в "украинском вопросе".
Прямая речь Лукашенко: "Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь.
Особенно быть посредником между США и Россией или США, Китаем и так далее.
У нас с Россией, с Китаем блестящие отношения. Но тем не менее упаси господь быть между этими гигантами каким-то посредником.
Для того чтобы быть посредником, как сегодня показывает ситуация, надо обладать мощным ресурсом или еще чем-то".
Что предшествовало: Лукашенко заявил, что вопрос об окончании войны в Украине без нее никто решать не будет.