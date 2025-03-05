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Лукашенко пригласил Зеленского, Трампа и Путина на переговоры в Минск

Ольга ГлущенкоСреда, 5 марта 2025, 03:46
Лукашенко пригласил Зеленского, Трампа и Путина на переговоры в Минск
Александр Лукашенко, фото: AFP via Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать переговоры президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина.

Источник: Лукашенко в интервью американскому блоггеру Марио Науфалу, цитирует белорусское госагентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества.

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Поэтому надо договариваться.

Хотите – приезжайте.

Вот, рядом – 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся.

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Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться".

Детали: Вместе с тем, Лукашенко заявил, что не хотел бы выполнять роль посредника в "украинском вопросе".

Прямая речь Лукашенко: "Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь.

Особенно быть посредником между США и Россией или США, Китаем и так далее.

У нас с Россией, с Китаем блестящие отношения. Но тем не менее упаси господь быть между этими гигантами каким-то посредником.

Для того чтобы быть посредником, как сегодня показывает ситуация, надо обладать мощным ресурсом или еще чем-то".

Что предшествовало: Лукашенко заявил, что вопрос об окончании войны в Украине без нее никто решать не будет.

Лукашенкопереговорыроссийско-украинская война
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