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В речи к Конгрессу Трамп сравнит расходы США и Европы на войну в Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 5 марта 2025, 04:26
В речи к Конгрессу Трамп сравнит расходы США и Европы на войну в Украине
Трамп во время речи, скриншот

Белый дом опубликовал тезисы из речи президента США Дональда Трампа к Конгрессу, в которой он будет говорить о войне в Украине.

Источник: тезисы из речи Трампа, цитируют CNN, "Голос Америки"

Дословно из тезисов речи Трампа: "Я также неутомимо работаю, чтобы прекратить жестокий конфликт в Украине.

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Миллионы украинцев и россиян были напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. Соединенные Штаты направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины.

Между тем, к сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины – значительно! И Байден выделил на эту борьбу больше денег, чем потратила Европа".

ТрампСШАроссийско-украинская война
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