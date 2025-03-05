Трамп заявил об "исторических шагах" по добыче редкоземельных ископаемых в США

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом объявил план действий по внутреннему производству "критически важных минералов и редкоземельных элементов".

Источник: трансляция речи Трампа, CNN

Прямая речь Трампа: "Позже на этой неделе я также сделаю исторические шаги, чтобы резко увеличить производство критически важных минералов и редкоземельных здесь, в США".

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Детали: Такие материалы, как графит, литий, уран и 17 химических элементов, известных как редкоземельные, имеют решающее значение для экономического роста и национальной безопасности.

Они необходимы для производства электроники, технологий чистой энергии, энергетических сетей и электромобилей, а также некоторых систем вооружения.