ВСУ за сутки отминусовали еще 1 250 оккупантов
Среда, 5 марта 2025, 07:21
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 250 российских захватчиков и 23 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 880 660 (+1 250) человек,
- танков – 10 256 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 21 304 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 849 (+108) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 512 (+84) ед,
- специальной техники – 3 769 (+1) ед.
Данные уточняются.