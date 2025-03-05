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ВСУ за сутки отминусовали еще 1 250 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 5 марта 2025, 07:21
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 250 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 250 российских захватчиков и 23 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 880 660 (+1 250) человек,
  • танков – 10 256 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 304 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 849 (+108) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39 512 (+84) ед,
  • специальной техники – 3 769 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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