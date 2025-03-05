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Остановка Трампом военной помощи скажется на защите украинских городов от российских ракет – ISW

Ирина БалачукСреда, 5 марта 2025, 07:52
Остановка Трампом военной помощи скажется на защите украинских городов от российских ракет – ISW
Помощь от США. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Решение президента США Дональда Трампа остановить военную помощь Киеву нанесет ущерб боеспособности Украины, но в первую очередь это скажется на защите украинских городов от российских ракет, в чем Украина в значительной степени полагается именно на американские системы "Патриот", считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики напоминают, что США предоставляли Украине артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, буксируемые гаубицы, батареи ПВО "Патриот", а также ракетные системы дальнего радиуса действия, такие как HIMARS и ATACMS. Часть этого вооружения – это сложные системы, которые могут поставлять только Соединенные Штаты.

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Украинский чиновник после остановки поставок оружия заявил CNN, что артиллерийские снаряды, предоставленные США, могут закончиться до мая или июня 2025 года, а вот ракет ПВО "Патриот" может не стать уже "за считанные недели".

Дословно ISW: "Украина в значительной степени полагается на американские системы ПВО "Патриот" для защиты от российских ракетных ударов по тыловым районам Украины. Дефицит и, в конце концов, отсутствие ракет "Патриот", вероятно, окажет серьезное влияние на безопасность критически важной, промышленной и гражданской инфраструктуры Украины, поскольку другие союзники Украины не имеют аналогичной системы, способной защитить от российских ракетных ударов, в частности, баллистических.

Когда в Украине не будет хватать ракет "Патриот", Киеву придется принимать сложные решения относительно того, каким населенным пунктам предоставлять приоритет в защите ПВО. Если все "Патриоты" закончатся, то украинские города станут открытыми для российских баллистических ракет".  

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Детали: В то же время аналитики отмечают, что линия фронта в Украине не находится под угрозой неизбежного коллапса из-за остановки помощи, но последствия этой паузы в поставках вооружения со стороны США со временем станут более острыми.

Двое анонимных американских чиновников сообщили ABC News 3 марта, что около 90% вооружений, которые США обязались предоставить Украине в рамках прошлых пакетов президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), уже прибыли в Украину, включая боеприпасы и противотанковые системы. А остальные 10% вооружений по PDA все еще должны прибыть в Украину до августа 2025 года.

"Также частные контракты на поставку вооружений между Украиной и американскими компаниями, многие из которых Украина уже оплатила, скорее всего, будут способствовать хотя бы небольшому потоку вооружений в Украину "по крайней мере на ближайшие годы", – пишет ISW.

Аналитики напоминают, что США поставляют Украине около 30% вооружения, европейские партнеры – еще 30%, а сама Украина поставляет около 40% вооружения внутреннего производства.

 "Украина будет продолжать воевать с тем вооружением, которое она имеет сейчас, с тем вооружением, которое предоставили и в дальнейшем будут предоставлять европейские партнеры, а также с тем вооружением, которое производит сама Украина. Пауза в предоставлении помощи со стороны администрации Трампа негативно повлияет на способность Украины защищать себя и проводить наступательные операции в нынешних темпах, но не приведет к полному развалу фронта в ближайшие месяцы", – отмечает ISW.

В то же время аналитики убеждены, что российские войска, вероятно, воспользуются ожидаемым дефицитом вооружения в Украине, если приостановление военной помощи со стороны США будет продолжаться, как это было во время предыдущего приостановления поставок в начале 2024 года.

Сейчас российские войска проводят активные наступательные операции в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, недавно активизировали усилия на западе Запорожской области и продолжают попытки форсировать реку Днепр в Херсонской области, отмечают аналитики.

"Российские войска, вероятно, попытаются воспользоваться паузой в оказании помощи со стороны США, чтобы достичь дальнейших успехов на востоке и юге Украины, чтобы обосновать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", – считают в ISW.

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СШАоружиепомощь Украине
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