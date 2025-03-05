Россияне штурмовали 30 раз: Курское направление остается самым горячим на фронте – Генштаб

За сутки на фронте произошло 108 боестолкновений, наиболее интенсивно российская армия атакует Курское, Лиманское и Покровское направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (4 марта – ред) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных удара с применением 2 ракет, а также 56 авиаударов, в частности, сбросил 90 УАБ. Кроме этого, совершил около 4800 обстрелов, из них 185 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2234 дрона-камикадзе".

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Детали: За прошедшие сутки россияне 2 раза атаковали в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении захватчики совершили 3 атаки. Силы обороны отражали штурмы в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться возле Новомихайловки, Грековки, Нового, Новолюбовки, Ямполовки и Дибровы.

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На Краматорском направлении россияне совершили 1 штурм в районе Ступочек.

На Торецком направлении зафиксировано 12 атак в районах Дачного и Торецка.

На Покровском направлении украинские военные отбили 17 атак в сторону Проминя, Лысовки, Сергеевки, Улаклов, Андреевки и Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 11 вражеских штурмов у Константинополя и Раздольного.

На Гуляйпольском направлении россияне 2 раза атаковали позиции украинских военных в районах Привольного и Чаривного.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 9 атак у Нестерянки, Новоданиловки и Каменского, но безуспешно.

На Приднепровском направлении россияне 1 раз штурмовали украинские укрепления, но безрезультатно.

На Северском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Курском направлении украинские военные отбили 30 атак. Враг совершил 403 артиллерийских обстрела, из них 15 – из реактивных систем залпового огня, а также нанес 20 авиаударов и сбросил 30 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок армии РФ не обнаружено.

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