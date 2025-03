Трамп в Конгрессе: Так или иначе мы получим Гренландию 

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу в очередной раз подтвердил свои притязания на Гренландию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время своего выступления президент США сказал, что имеет послание для народа Гренландии.

Прямая речь Трампа: "Мы решительно поддерживаем ваше право определять свое собственное будущее, и, если вы решите, мы поприветствуем вас в Соединенных Штатах Америки".

Детали: Он добавил, что речь идет об "очень большом куске земли" с "очень маленьким по численности населением", но "очень, очень важном для военной безопасности".

"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности и даже для международной безопасности. Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться получить ее... Я думаю, что мы ее получим. Так или иначе мы ее получим", – сказал Трамп.

