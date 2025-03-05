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РФ обстреляла ночью Херсон: погиб мужчина

Степан ГафткоСреда, 5 марта 2025, 08:56
РФ обстреляла ночью Херсон: погиб мужчина
Иллюстративное фото ГСЧС Херсонской области

Россияне в ночь на 5 марта атаковали Херсон, в результате обстрела в Корабельном районе города погиб 55-летний мужчина, есть раненые, повреждены дома.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью враг обстрелял Корабельный район города, из-за чего смертельные ранения получил 55-летний мужчина".

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Детали: Как сообщили в областной военной администрации, за прошедшие сутки россияне били по жилой инфраструктуре области. В результате атак повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов. Удары оккупантов изуродовали автомобили. Ранения получили 6 жителей Херсонщины.

Херсонобстрелроссийско-украинская война
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