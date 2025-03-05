Британский таблоид Daily Mail утверждает, что США все же ограничили передачу разведывательных данных Украине – в частности, Штаты запретили Великобритании делиться с Киевом данными, полученными из Вашингтона.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания

Детали: Отмечается, что остановка Дональдом Трампом военной помощи Киеву вызвала опасения относительно значительного ослабления Украины на поле боя.

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Но в дополнение к этому решению все разведывательные службы и военные учреждения Великобритании также получили приказ, который прямо запрещает передачу Украине разведывательных данных, полученных в США. Эти данные известны как "Rel UKR", что является сокращением от "Releasable to Ukraine" ("Доступные для Украины").

Издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения России 3 года назад Великобритания и другие западные партнеры в сфере безопасности, такие как Австралия и Новая Зеландия, делились с Украиной такими разведданными. А теперь Вашингтон якобы приказал остановить это до дальнейшего уведомления.

Решение касается британского Главного управления разведки (GCHQ), шпионских агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны.

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"Европейская правда" напоминает, что Daily Mail относится к группе "качественных таблоидов" – изданий, которые публикуют значительное количество таблоидного контента, однако обычно придерживаются стандартов в передаче фактов.

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