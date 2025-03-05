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Маркарова: Трамп в Конгрессе зачитал сообщение Зеленского в соцсети и назвал это письмом

Станислав ПогориловСреда, 5 марта 2025, 09:51
Маркарова: Трамп в Конгрессе зачитал сообщение Зеленского в соцсети и назвал это письмом
Оксана Маркарова, фото: Facebook

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала сообщение президента США Дональда Трампа во время выступления в Конгрессе о том, что он получил письмо от президента Владимира Зеленского о готовности Украины к переговорам.

Источник: Маркарова в Facebook, LIGA.net

Прямая речь Маркаровой: "В очень сложной ситуации все же движемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента Владимир Зеленский зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал "Я ценю, что он написал это письмо".

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Детали: Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net подтвердил, что никакого "письма" от украинского президента не было и Трамп говорил именно о посте в соцсети.

Что предшествовало:

  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник относительно переговорного процесса, что если от президента Украины Владимира Зеленского "реальное предложение" и "если Украина готова подключиться - дверь открыта". "Если будет реальное предложение, если он (Зеленский - ред.) готов участвовать в процессе. Мы уже работаем с россиянами и союзниками над деталями. Если Украина готова подключиться - дверь открыта", - сказал он.
  • После этого Зеленский в соцсети Х написал, что Украина стремится к миру и он готов работать в этом направлении "под сильным лидерством президента Трампа". "Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну...", - отметил президент.
  • Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых.

ТрампЗеленскийроссийско-украинская войнапереговоры
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