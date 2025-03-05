Маркарова: Трамп в Конгрессе зачитал сообщение Зеленского в соцсети и назвал это письмом

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала сообщение президента США Дональда Трампа во время выступления в Конгрессе о том, что он получил письмо от президента Владимира Зеленского о готовности Украины к переговорам.

Источник: Маркарова в Facebook, LIGA.net

Прямая речь Маркаровой: "В очень сложной ситуации все же движемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента Владимир Зеленский зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал "Я ценю, что он написал это письмо".

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Детали: Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net подтвердил, что никакого "письма" от украинского президента не было и Трамп говорил именно о посте в соцсети.

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