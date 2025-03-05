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ЕС ожидает, что пророссийские лидеры попытаются сорвать саммит 6 марта – СМИ

Иванна Костина, Ирина БалачукСреда, 5 марта 2025, 10:21
ЕС ожидает, что пророссийские лидеры попытаются сорвать саммит 6 марта – СМИ
Фото иллюстративное Getty images

В ЕС готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров Евросоюза может попытаться сорвать ключевые решения саммита 6 марта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Издание отмечает, что несмотря на то, что саммит призван найти решение по обороноспособности Евросоюза и Украины, дипломаты уже готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров во главе с венгерским премьером Виктором Орбаном может сорвать весь этот процесс.

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"Количество обсуждаемых тем и зловещее отсутствие единства означают, что этот саммит может пойти в разных направлениях. Лидеры будут обдумывать, как они могут быстро перенаправить ресурсы на укрепление национальных армий, и в то же время они будут пытаться продемонстрировать поддержку Украине, например, подтвердив ее путь к членству в ЕС. Они также будут пытаться подчеркнуть свое отвращение к режиму Владимира Путина, включая, возможно, приверженность к очередному раунду санкций", – говорится в публикации.

Сейчас разворачиваются баталии относительно предоставления большей военной поддержки Украине. Чиновники ожидали, что в заявление саммите включат объявленный главой внешнеполитического ведомства ЕС Кайей Каллас в прошлом месяце план поставки Украине в этом году не менее 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов, а также другого оборудования, такого как системы противовоздушной обороны, ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Издание акцентирует, что окончательное заявление не появится до конца саммита, но в последнем проекте, распространенном во вторник вечером, был призыв найти способ обеспечить продолжение поставок вооружений. И официальные лица заявили, что Венгрия отказывается согласиться на это.

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В проекте текста подчеркивается, что ЕС "продолжит предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку".

В частности, в 2025 году он предоставит Украине 30,6 миллиарда евро. При этом выплаты из механизма ЕС для поддержки Киева, как ожидается, достигнут 12,5 миллиарда евро, а выплаты из кредитов G7 в рамках так называемой "Инициативы Эра" составят около 18 миллиардов евро.

Указывается, что будущие деньги, вероятно, поступят из плана "Перевооружение Европы" – инициативы Урсулы фон дер Ляйен, объявленной 4 марта.

Предыстория:

  • На 5 марта запланированы переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Франции в Париже. Встреча состоится накануне важного саммита ЕС по обороне.

ЕСВенгрияУкраина
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