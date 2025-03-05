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СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского протянуть "оливковую ветвь" Трампу

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 5 марта 2025, 10:36
СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского протянуть оливковую ветвь Трампу
встреча Зеленского и Стармера, скриншот видео трансляции

Премьер Великобритании Кир Стармер помог убедить президента Владимира Зеленского, чтобы предложить "оливковую ветвь" президенту США Дональду Трампу после их публичного спора в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Издание рассказало, что во вторник премьер-министр Великобритании поговорил по телефону с Зеленским, чтобы донести до него "жесткую правду" и посоветовать, что именно Трамп должен услышать, прежде чем переговоры смогут вернуться в нормальное русло, пишет издание.

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Вскоре после этого украинский лидер опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что он "досадно" из-за спора.

Зеленский заявил, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение по полезным ископаемым, а также что он поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Предложение от Зеленского поступило менее чем через 24 часа после того, как стало известно, что Трамп приостановил предоставление военной помощи Киеву. Стармер провел телефонный разговор с президентом США в понедельник.

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The Telegraph после общения с источниками делает вывод, что Британия и ее европейские союзники хотели использовать теплые отношения с украинским лидером, продемонстрированные на выходных на саммите в Лондоне, чтобы "донести до него суровую правду".

Правительство Британии считало, что существует насущная необходимость подвести черту под этим спором, но в Вестминстере обеспокоены, что твита Зеленского недостаточно, поскольку позиции Вашингтона становятся жестче.

Что предшествовало:

ВеликобританияЗеленскийТрамппереговоры
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