СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского протянуть "оливковую ветвь" Трампу

Премьер Великобритании Кир Стармер помог убедить президента Владимира Зеленского, чтобы предложить "оливковую ветвь" президенту США Дональду Трампу после их публичного спора в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Издание рассказало, что во вторник премьер-министр Великобритании поговорил по телефону с Зеленским, чтобы донести до него "жесткую правду" и посоветовать, что именно Трамп должен услышать, прежде чем переговоры смогут вернуться в нормальное русло, пишет издание.

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Вскоре после этого украинский лидер опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что он "досадно" из-за спора.

Зеленский заявил, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение по полезным ископаемым, а также что он поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Предложение от Зеленского поступило менее чем через 24 часа после того, как стало известно, что Трамп приостановил предоставление военной помощи Киеву. Стармер провел телефонный разговор с президентом США в понедельник.

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The Telegraph после общения с источниками делает вывод, что Британия и ее европейские союзники хотели использовать теплые отношения с украинским лидером, продемонстрированные на выходных на саммите в Лондоне, чтобы "донести до него суровую правду".

Правительство Британии считало, что существует насущная необходимость подвести черту под этим спором, но в Вестминстере обеспокоены, что твита Зеленского недостаточно, поскольку позиции Вашингтона становятся жестче.

Что предшествовало: