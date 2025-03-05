Большинство французов за дальнейшую поддержку Украины и за отправку миротворцев
Две трети французов выступают за продолжение предоставления помощи Украине и за отправку миротворцев после окончания боевых действий, свидетельствуют результаты опроса института Elabe для BFMTV.
Источник: "Европейская правда"
Детали: 64% респондентов хотят, чтобы Франция увеличила (20%) или продолжила в том же объеме (44%) военную помощь Украине.
Вместе с тем 18% считают, что эту поддержку следует уменьшить, а 17% – прекратить.
За продолжение помощи выступают избиратели промакроновской коалиции "Вместе за республику", "Нового народного фронта" и правые, а против – избиратели "Национального объединения".
Социологи отмечают: несмотря на то, что с июня 2024 года доля тех, кто за продолжение помощи Украине, растет, трое из четырех французов говорят, что не готовы платить за это больше налогов, в том числе 43% – вообще не готовы. Готовность платить больше налогов выразила четверть (24%) опрошенных.
Также 68% французов выступают против отправки французских войск в Украину до завершения войны с Россией. Но с другой стороны, 67% поддерживают за отправку миротворцев после подписания мирного соглашения с Москвой, чтобы гарантировать безопасность и мир на украинской земле.
Так же разделились мнения относительно сроков вступления Украины в НАТО и ЕС. Относительно НАТО, 40% выступают за вступление Украины после войны и 30% сейчас, тогда как 29% против. 35% выступают за вступление в Европейский Союз после войны, 31% – сейчас и 33% – против.
Предыстория:
- Ранее чуть больше половины американцев заявили, что лично поддерживают Украину в ее войне с Россией, но мало кто верит, что президент Дональд Трамп на той же стороне.
- А среди граждан Нидерландов вырос уровень обеспокоенности войной в Украине в свете позиции администрации Дональда Трампа, который ищет возможности примирения с Россией.