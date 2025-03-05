ЗСУ уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"

Пилоты подразделения Falcon бригады "Гарт" поразили дронами вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" под Вовчанском на Харьковщине.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "Не помогла противнику и антидроновая сетка, которой он прикрыл его ("Муром-М" – ред.) со всех сторон. Первые две "птички" пилотов подразделения Falcon пробили в ней дырку, а третья окончательно уничтожила комплекс".

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Детали: Как сообщили украинские военные, под удары в том же районе попал личный состав оккупантов, а также автомобиль, с помощью которого они подвозили пехоту и боеприпасы на позиции.