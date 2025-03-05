Рейган переворачивается в могиле – сенатор от демократов об отношении Трампа к России

Сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин раскритиковала отношение президента США Дональда Трампа к войне России против Украины, и добавила, что президент Рональд Рейган, чью фразу "мир благодаря силе" повторяет Трамп, был бы шокирован.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Прямая речь Слоткин после речи Трампа в Конгрессе: "Президент Трамп любит повторять о мире благодаря силе. Это фраза, которую он украл у Рональда Рейгана. Но позвольте мне сказать, что после того зрелища, которое произошло в Овальном кабинете (спор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским – ред.) на прошлой неделе, Рейган, видимо, переворачивается в могиле".

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Детали: Сенатор добавила, что как ребенок времен холодной войны, она благодарна, что в 1980-х годах у власти был Рейган, а не Трамп, потому что "Трамп проиграл бы нам холодную войну".

Слоткин построила ответ Демократической партии на речь президента США как призыв к "ответственному" управлению вместо "безрассудного" лидерства. Она подчеркнула, что действия Трампа могут привести к экономической гибели страны.

"(Трамп – ред.) верит в то, что можно заигрывать с диктаторами вроде Владимира Путина и давать по зубам нашим друзьям вроде канадцев. Он видит американское лидерство лишь как серию операций с недвижимостью... Действия Трампа свидетельствуют о том, что в глубине души он не верит, что мы являемся исключительной нацией", – подчеркнула сенатор.

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Издание отмечает, что Слоткин считается восходящей звездой Демократической партии. Она победила на выборах в Мичигане – колеблющемся штате, где победу одержал и президент Трамп. В течение первых нескольких недель в Сенате Слоткин пыталась зарекомендовать себя как умеренный голос, подкрепленный большим опытом в сфере национальной безопасности.

Предыстория: