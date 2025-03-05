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Экс-начальник одесского ТЦК предстанет перед судом по делу об отмывании 140 млн

Валентина РоманенкоСреда, 5 марта 2025, 12:34
Экс-начальник одесского ТЦК предстанет перед судом по делу об отмывании 140 млн
Евгений Борисов. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова по подозрению в отмывании имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора

Детали: В ходе расследования задокументированы факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен, отмечают в ГБР.

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Кроме того, установлен ряд зарубежных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен (общая сумма активов составляет 142 927 001 грн). Происхождение этих средств документально не подтверждено.

При таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем. Все это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (преобразования) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения.

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Обвинительный акт направлен в суд.

Что предшествовало: Государственным бюро расследований ранее было направлено в суд два обвинительных акта в отношении бывшего военкома, а именно:

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 368-5 УК Украины - приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 (сто сорок два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч одну) гривну, что более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины - неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенной в условиях военного положения;

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 409 УК Украины - уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения;

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа.

Предыстория:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
  • Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

ТЦКГБРкоррупция
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