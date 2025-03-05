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Россияне уничтожили отделение Новой почты под Одессой 

Ирина БалачукСреда, 5 марта 2025, 12:46
Россияне уничтожили отделение Новой почты под Одессой 
ФОТО НОВОЙ ПОЧТЫ

В ночь на 5 марта российские оккупанты ударили "Шахедом" по отделению Новой почты в пригороде Одессы – пострадало здание и уничтожено более 600 посылок.

Источник: Новая почта в Telegram

Дословно НП: "В ночь на 5 марта враг нанес массированный удар, один из "Шахедов" разрушил наше отделение в пригороде Одессы. К счастью, никто не пострадал. 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн, оккупанты превратили в пепел". 

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ФОТО НОВОЙ ПОЧТЫ

Детали: В компании добавили, все клиенты получат компенсации. 

 
ФОТО НОВОЙ ПОЧТЫ

Также НП уже возобновила работу на прием отправлений. 

"На месте уже работает мобильное отделение, поэтому клиенты могут делать отправки", – подытожили в Новой почте. 

 
ФОТО НОВОЙ ПОЧТЫ

Предыстория:

Одесская областьбеспилотникипочта
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