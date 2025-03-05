Россияне уничтожили отделение Новой почты под Одессой
В ночь на 5 марта российские оккупанты ударили "Шахедом" по отделению Новой почты в пригороде Одессы – пострадало здание и уничтожено более 600 посылок.
Источник: Новая почта в Telegram
Дословно НП: "В ночь на 5 марта враг нанес массированный удар, один из "Шахедов" разрушил наше отделение в пригороде Одессы. К счастью, никто не пострадал. 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн, оккупанты превратили в пепел".
Детали: В компании добавили, все клиенты получат компенсации.
Также НП уже возобновила работу на прием отправлений.
У ніч на 5 березня російські окупанти "Шахедом" вдарили по відділенню Нової пошти у передмісті Одеси – постраждала будівля і знищено понад 600 посилок. Відео Нової пошти pic.twitter.com/OQHUMtAMEO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2025РЕКЛАМА:
"На месте уже работает мобильное отделение, поэтому клиенты могут делать отправки", – подытожили в Новой почте.
Предыстория:
- Вечером 4 марта российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре Одессы: часть города осталась без света воды и тепла, в пригороде Одессы погиб мужчина.
- Позже ГСЧС опубликовала фото последствий массированного удара России по Одесской области, в результате которого погиб мужчина.