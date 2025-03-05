Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Главы МИД стран НАТО проведут встречу впервые после смены власти в США

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 5 марта 2025, 12:43
Главы МИД стран НАТО проведут встречу впервые после смены власти в США
Иллюстративное фото: Getty Images

Министры иностранных дел стран-членов НАТО соберутся на заседание 3-4 апреля в Брюсселе. Это будет их первая встреча после того, как Дональд Трамп стал президентом США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

Детали: Заседание пройдет под председательством генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Реклама:

Это будет первая встреча руководителей МИД блока после смены власти в США, в ней ожидается участие нового госсекретаря США Марко Рубио.

Встреча состоится накануне саммита лидеров стран НАТО, который запланирован на конец июня в Гааге в Нидерландах.

Она пройдет на фоне призывов президента Дональда Трампа к европейским союзникам повысить оборонные расходы до 5% от ВВП – это объем, который на свою оборону не выделяют сами США.

РЕКЛАМА:

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом среди союзников выросли опасения по поводу возможного выхода США из НАТО. Накануне кандидат Трампа в послы в НАТО пообещал "укреплять" Альянс.

Между тем экс-командующий сил НАТО считает, что Европа должна быть готова к выходу США из Альянса.

Читайте также: Трамп требует 5%: как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше.

ТрампНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоРоссийские войска нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге: есть погибший и пострадавшие
Верховный суд США отклонил просьбу Трампа о заморозке внешней помощи
видео"Герои на щите": 80% тел, которые возвращает Россия, имеют признаки пыток
фотоВ Киеве попрощались с Василием Ратушным, который погиб на фронте
На саммите ЕС обсудят размещение военных в Украине – источник ЕП
В "Дії" заработает разрешение на оружие – Федоров
Все новости...
Трамп
Рейган переворачивается в могиле – сенатор от демократов об отношении Трампа к России
СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского протянуть "оливковую ветвь" Трампу
Трамп: Увеличение пошлин принесет США триллионы долларов и тысячи новых рабочих мест
Последние новости
23:02
Reuters: Франция, Великобритания и Украина хотят завершить работу над мирным планом за несколько дней
22:45
Украинский экспорт за пять лет должен вырасти до 77 млрд долларов
22:35
Макрон: Мир не может быть капитуляцией Украины
22:29
обновленоРоссийские войска нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге: есть погибший и пострадавшие
22:05
Более 9 месяцев считался пропавшим без вести. Памяти журналиста и военного Петра Цурукина
21:59
Макрон: Россия стала угрозой для Франции и Европы
21:50
РФ вызвала посла Молдовы, чтобы пожаловаться на игнорирование своего посла. В Кишиневе ответили
21:47
видеоОператоры Patriot поддержали флешмоб пилотов F-16 и обратились к народу США
21:36
В ВС остановили и проверяют приказ о переводе авиаинженеров в другие войска
21:25
Совет ЕС принял новые правила пересечения границы Евросоюза, которые затронут и украинцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: