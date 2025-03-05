Главы МИД стран НАТО проведут встречу впервые после смены власти в США

Министры иностранных дел стран-членов НАТО соберутся на заседание 3-4 апреля в Брюсселе. Это будет их первая встреча после того, как Дональд Трамп стал президентом США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

Детали: Заседание пройдет под председательством генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

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Это будет первая встреча руководителей МИД блока после смены власти в США, в ней ожидается участие нового госсекретаря США Марко Рубио.

Встреча состоится накануне саммита лидеров стран НАТО, который запланирован на конец июня в Гааге в Нидерландах.

Она пройдет на фоне призывов президента Дональда Трампа к европейским союзникам повысить оборонные расходы до 5% от ВВП – это объем, который на свою оборону не выделяют сами США.

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После возвращения Дональда Трампа в Белый дом среди союзников выросли опасения по поводу возможного выхода США из НАТО. Накануне кандидат Трампа в послы в НАТО пообещал "укреплять" Альянс.

Между тем экс-командующий сил НАТО считает, что Европа должна быть готова к выходу США из Альянса.

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