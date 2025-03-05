Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Аннулированы 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста

Валентина РоманенкоСреда, 5 марта 2025, 13:34
Аннулированы 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста
иллюстративное фото с сайта "Армія Inform"

На основании доказательной базы Службы безопасности Украины отменены 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста, выданных в Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что это стало результатом разоблачения сотрудниками спецслужбы масштабной "схемы для уклонистов" в областной медико-социальной экспертной комиссии в октябре 2024 года.

Реклама:

Тогда подозрение получили 13 участников сделки. Среди них председатель региональной МСЭК и врачи местных медучреждений.

Как установило расследование, за суммы от 2 до 5 тысяч долларов фигуранты продавали фиктивные справки об инвалидности уклонистам, которые планировали оформить "бронь" и регулярно получать государственные соцвыплаты.

Сейчас кроме отмены поддельных медсправок СБУ совместно с Пенсионным фондом остановила выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через незаконную схему.

РЕКЛАМА:

В СБУ говорят, что благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить ежемесячные государственные убытки в размере более 2,4 млн грн.

На основании новых собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины дополнительно сообщили главе МСЭК и семерым его сообщникам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 255 (создание преступной организации и руководство такой организацией, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения);

чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенное из корыстных побуждений преступной организацией);

Указано, что все участники преступной группировки находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантам.

уклонистыСБУХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоРоссийские войска нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге: есть погибший и пострадавшие
Верховный суд США отклонил просьбу Трампа о заморозке внешней помощи
видео"Герои на щите": 80% тел, которые возвращает Россия, имеют признаки пыток
фотоВ Киеве попрощались с Василием Ратушным, который погиб на фронте
На саммите ЕС обсудят размещение военных в Украине – источник ЕП
В "Дії" заработает разрешение на оружие – Федоров
Все новости...
уклонисты
ТЦК заявил о задержании уклониста, когда тот гулял с собакой - отправили в кинологическое подразделение
Служба в тылу или непригодность за $1600 с человека: разоблачен руководитель райадминистрации
За 10 метров до Румынии остановили пограничники "туристов" из Киева и Горишних плавней
Последние новости
23:02
Reuters: Франция, Великобритания и Украина хотят завершить работу над мирным планом за несколько дней
22:45
Украинский экспорт за пять лет должен вырасти до 77 млрд долларов
22:35
Макрон: Мир не может быть капитуляцией Украины
22:29
обновленоРоссийские войска нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге: есть погибший и пострадавшие
22:05
Более 9 месяцев считался пропавшим без вести. Памяти журналиста и военного Петра Цурукина
21:59
Макрон: Россия стала угрозой для Франции и Европы
21:50
РФ вызвала посла Молдовы, чтобы пожаловаться на игнорирование своего посла. В Кишиневе ответили
21:47
видеоОператоры Patriot поддержали флешмоб пилотов F-16 и обратились к народу США
21:36
В ВС остановили и проверяют приказ о переводе авиаинженеров в другие войска
21:25
Совет ЕС принял новые правила пересечения границы Евросоюза, которые затронут и украинцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: