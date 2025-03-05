Аннулированы 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста

На основании доказательной базы Службы безопасности Украины отменены 470 медсправок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста, выданных в Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что это стало результатом разоблачения сотрудниками спецслужбы масштабной "схемы для уклонистов" в областной медико-социальной экспертной комиссии в октябре 2024 года.

Реклама:

Тогда подозрение получили 13 участников сделки. Среди них председатель региональной МСЭК и врачи местных медучреждений.

Как установило расследование, за суммы от 2 до 5 тысяч долларов фигуранты продавали фиктивные справки об инвалидности уклонистам, которые планировали оформить "бронь" и регулярно получать государственные соцвыплаты.

Сейчас кроме отмены поддельных медсправок СБУ совместно с Пенсионным фондом остановила выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через незаконную схему.

РЕКЛАМА:

В СБУ говорят, что благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить ежемесячные государственные убытки в размере более 2,4 млн грн.

На основании новых собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины дополнительно сообщили главе МСЭК и семерым его сообщникам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 255 (создание преступной организации и руководство такой организацией, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения);

чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенное из корыстных побуждений преступной организацией);

Указано, что все участники преступной группировки находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантам.