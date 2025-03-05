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Макрон может отправиться в США вместе с Зеленским и Стармером

Иванна Костина, Алена МазуренкоСреда, 5 марта 2025, 13:43
Макрон может отправиться в США вместе с Зеленским и Стармером
Зеленский и Макрон, фото Getty Images

Поездка президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон вместе с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером "рассматривается".

Источник: пресс-секретарь правительства Франции Софи Прима после заседания Совета министров, "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: Пресс-секретарь не уточнила дату этой поездки, которая должна состояться "в ближайшей перспективе", тогда как Эмманюэль Макрон должен выступить перед французами в среду вечером перед саммитом в Брюсселе в четверг, посвященным европейской обороне.

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Перед этим пресс-секретарь заявляла, что Франция работает над восстановлением связи между Соединенными Штатами и Украиной с целью достижения "длительного и прочного мира".

Во вторник президент Владимир Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение с США и вести переговоры о мире. Он также заявил, что ему "обидно" из-за спора в Белом доме, вспыхнувшего 28 февраля.

В то же время, по данным CBS News, американская сторона намерена изменить положения так называемого "соглашения об ископаемых", поскольку президент Трамп теперь хочет "лучшего" соглашения.

МакронЗеленскийСШАВеликобритания
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