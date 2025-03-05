В "Дії" заработает разрешение на оружие – Федоров

Вскоре в "Дії" появится услуга "Разрешение на оружие" – бета-тестирование уже подходит к концу, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление министра на брифинге "Цифровые возможности для ветеранов: доступность и уважение"

Прямая речь Федорова: "Я хочу анонсировать услугу в "Дії", которая касается не только ветеранов, однако, думаю, что среди ветеранов она также будет популярной. Это "Разрешение на оружие". В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим. Она сейчас в бета-тесте".

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Детали: По его словам, это будет комплексная услуга. Она будет предусматривать не только подачу в "Дії" заявки на получение разрешения на хранение, ношение, приобретение оружия и т.д. – в приложении также можно будет получить соответствующий документ, чтобы предъявлять при необходимости.

"Не нужно будет с собой носить никакие другие разрешительные документы. Только документ в "Дії", QR-код, как всегда", – сказал министр и добавил, что услуга будет доступна для всех украинцев.

Стоит отметить, что вскоре после запуска МВД Единого реестра оружия в 2023 году сообщалось, что разрешение на оружие уже тогда, в 2023 году, можно было получить в "Дії".

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Страница "Получение разрешения на оружие" работает в "Дії" с 2023 года. Она активна до сих пор.

"Украинская правда" направила запрос в Минцифры, чтобы получить комментарии относительно старой и новой услуги, касающиеся разрешений на оружие.

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