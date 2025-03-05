На саммите ЕС обсудят размещение военных в Украине – источник ЕП

На внеочередном заседании Европейского совета 6 марта лидеры государств ЕС начнут работу над формулировкой концепции гарантий безопасности для Украины, которая включает в себя размещение на территории Украины европейских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, знакомого с подготовкой повестки дня саммита

Детали: По данным источника, 6 марта в Брюсселе лидеры государств-членов ЕС начнут первое предметное совместное обсуждение вопроса размещения своего военного контингента в Украине после окончания войны или после начала перемирия.

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"Во время этого заседания Европейского совета начнется предметная работа по гарантиям безопасности от ЕС для Украины, которая будет включать планирование возможности размещения военных миссий на территории Украины", – заявил чиновник ЕС.

Он сообщил, что до этого момента "дебаты по этому поводу еще не состоялись", лишь некоторые государства ЕС выражали публично свое желание или нежелание направить свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности.

"Возможно, еще больше государств на саммите выразят поддержку этой инициативы", – добавил еврочиновник.

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Тем не менее, по его словам, конкретное решение о размещении войск государств ЕС в Украине не может быть принято до того, как будет понятен формат мирного урегулирования в Украине.

"Говорить о конкретных решениях преждевременно. Еще не было прекращения огня, еще не подписано мирное соглашение. Политический контекст постоянно меняется", – констатировал собеседник "Европейской правды".

И напомнил, что как первый элемент предоставления гарантий безопасности Украине Евросоюз рассматривает "оказание поддержки вооруженным силам Украины, усиление украинского войска, чтобы в случае новой агрессии они могли защитить себя".

Последний тезис есть в наиболее свежем варианте проекта выводов саммита Европейского совета 6 января, сообщил европейский чиновник.

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